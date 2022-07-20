Динамо путь к групповому этапу Лиги чемпионов вынуждено начинать с квалификации. И первым соперником во втором квалификационном раунде стал турецкий Фенербахче. Это один из самых трудных соперников, который мог выпасть на этой стадии соревнований.

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Во время жеребьевки Динамо выпало первый матч провести на домашнем поле. Но из-за войны, которую начала россия, сыграть в Киеве нет возможности. Номинально домашний матч Динамо проведет в польском городе Лодзь.

Игра Динамо – Фенербахче начнется в 21:00. В Украине ее будет транслировать Setanta. Трансляция на официальном сайте будет бесплатно после регистрации.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию для тех, кто не имеет возможности следить за матчем. Здесь будут самые главные события матча.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Фенербахче

Динамо сыграет в домашней форме бело-голубой расцветки, вратарь киевлян – в сером. Полевые игроки Фенербахче проведут встречу в традиционной полосатой форме желтого и темно-синего цвета, голкипер стамбульского клуба – в зеленом.

В квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды встречалось с турецкими представителями и оба раза прошло дальше. Это было оба раза в стадии 3-го квалификационного раунда – в сезоне 2004/2005 с Трабзонспором и 2006/2007 с Фенербахче.

Общая статистика встреч также на стороне Динамо. Киевляне одержали 12 побед за 5 ничьих и всего 3 поражения в 20 матчах с турецкими клубами. В общей сложности из семи двухматчевых встреч на вылет Динамо проходило дальше в шести противостояниях.

Стартовый состав Динамо: Бущан, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Беседин

Запасные: Бойко, Нещерет, Бурда, Кравченко, Тимчик, Сирота, Караваев, Овчаренко, Андриевский, Антюх, Гармаш, Ванат

Стартовый состав Фенербахче: Алтай Баиндыр, Ферди Кадиоглу, О. Солои, Сердар Азиз, Осаи-Самюэл, Ирфан Джан, Кахведжи Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Э. Валенсия, Росси

Запасные: Осман Эртугрул Четин, Линкольн, Сердар Дурсун, Брума, Мухаммед Гюмюшкайя, Арда Гюллер, Зайц, Мигел Крешпу, Тиссеран, Новак, Бурак Кападжак, Эмре Мор

20:55. Команды выходят на поле. До начала матча – 5 минут.

20:56. Гимн Украины исполняет певица Мята.

1'. Матч начался. Фенербахче развел мяч из центра поля.

2'. Грубая игра против Вербича. Игрок на поле. Но может продолжить игру. Без предупреждения для соперника.

5'. Фенербахче зарабатывает штрафной. Сфолил Цыганков.

7'. Первая мощная атака Динамо. Вербич прорывался по флангу. Удержал мяч. После этого пробивал Дубинчак, но попал в соперника. Цыганков пытался финтами войти в штрафную, но соперники не дали этого сделать.

9'. Еще один штрафной удар для соперника. Но в этот раз футболисты киевлян головой выбили мяч со штрафной.

11'. Первый угловой в матче для Фенербахче. После "пожара" в штрафной – еще один угловой для турецкой команды.

14'. БУЩАН!!! Вратарь спас после мощного удара Валенсии головой.

18'. Атака Динамо ударом не закончилась. Вербич снова прорывался левым флангом. Отдал пас на Цыганкова. И хотел получить обратный пас на ход в штрафную, но упал. Арбитр фол не зафиксировал.

22'. Цыганков заработал штрафной. Но после навеса в штрафную Попов не сумел как следует пробить. Удар от ворот.

24'. Дубинчак прорвался по левому флангу. И прострелил в штрафную. Беседин пытался дотянуться до мяча, но не хватило считанных сантиметров.

27'. Быстрая атака в пас от Динамо – Вербич пробивал в касание после прострела Кендзеры, но в створ ворот не попал.

31'. Нападающий Джошуа Кинг получил желтую карточку. Он грубо сыграл против Бущана в штрафной.

33'. Еще один отличный сейв от Бущана после мощного удара.

36'. После прострела с фланга, Кахведжи пробивал низом. Частично удар заблокировал Попов, частично – игрок "канарок" Кинг. После этого Бущан забрал мяч в руки.

38'. Забарный в опасном подкате выбил мяч из-под ног соперника в штрафной.

44'. Динамо зарабатывает первый угловой в этом матче. После подачи Сидорчук подхватил мяч и мощно пробил – далеко от ворот.

45'. Арбитр добавил две минуты.

45+2'. Конец первого тайма.

46'. Марсель Тиссеран выходит на замену вместо Азиза Сердара. У Динамо без замен после перерыва.

46'. Второй тайм начался.

48'. Росси на левом фланге обыграл соперников, но при ударе в штрафной площадке у него мяч "слетел" с ноги.

51'. Шапаренко заработал штрафной. Исмаил сбил его.

52'. Попов оторвался от опекуна в штрафной при подаче со стандарта. Но мяч пролетел мимо ворот после удара защитника.

55'. Какой момент упустили динамовцы! Запрессинговали соперника на его половине поля, отобрали мяч. Цыганков сбросил под удар Сидорчука. Но у капитана Динамо с ударом не получилось – даже не в створ ворот.

58'. Хорошее забрасывание в штрафную на Цыганкова. Он сбрасывал на Буяльского – соперники мяч выбили из штрафного.

58'. Сидорчук получил желтую карточку.

63'. Шапаренко пробивал, но снова мимо ворот. Перед этим Вербич пытался прорваться через трех соперников в штрафной, но был заблокирован.

64'. Двойная замена в Фенербахче. Ирфан Джан Кахведжи и Джошуа Кинг покинули поле. Вместо них вышли Брума и Линкольн.

68'. Буяльский сфолил в атаке. Не сумел как следует обработать мяч.

69'. Вербич простреливал в штрафную. Салай в последний момент смог выбить мяч. В противном случае Беседин в прикосновение бы отправлял его в ворота.

70'. Еще один опасный момент у Беседина. Но и ему не хватило точности.

2'. Еще одна двойная замена в Фенербахче. Диего Росси и Эннер Валенсия покинули поле. Вместо них вышли Арда Гюлер и Сердар Дурсун.

73'. Беседин получил желтую карточку.

77'. Первая замена в Динамо. Вместо Буяльского выходит Гармаш.

80'. Бущан кулаком выбил мяч после удара Брумы.

83'. Попов не может продолжить игру из-за повреждений. Вместо него выходит Сирота. Также на поле выходит Ванат – вместо Вербича.

86'. Ванат мог создать голевой момент. Но слишком далеко отпустил мяч в штрафной.

87'. Дурсун получил желтую карточку.

88'. Вместо Цыганкова на поле вышел Караваев.

90'. Арбитр добавил пять минут.

90'. Гармаш получил желтую карточку.

90+5'. Финальный свисток. Конец матча со счетом 0:0.