Кто покажет матч Динамо в квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче: бесплатно для украинцев

Киевское Динамо первым из украинских клубов стартует в еврокубках. В среду, 20 июля, команда сыграет номинально домашний матч против Фенербахче во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Украинские болельщики смогут посмотреть трансляцию этого матча.

Матч Динамо – Фенербахче начнется в 21:00 в среду, 20 июля. Для Динамо это будет домашний матч. Но из-за войны проводить международные футбольные матчи нет возможности. Следовательно, в киевском клубе домашним полем выбрали стадион имени Владислава Круля в польском городе Лодзь.

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Но украинские болельщики смогут пересмотреть этот матч и в Украине. Обычно на этой стадии соревнований клубы сами выбирали, кто будет транслятором матча. В этот раз матч будет транслировать Setanta Sports. Они будут впервые транслировать еврокубковые матчи украинской команды в Украине.

Где возможно посмотреть Setanta Sports

Матч Динамо – Фенербахче можно будет смотреть только на setantasports.com. Там решили предоставить возможность украинцам посмотреть этот матч бесплатно после регистрации на сайте.

В то же время Setanta Sports в Украине доступна и на других популярных онлайн-сервисах, среди которых Oll.tv и Megogo. Однако матч на них не будет доступен, даже если Setanta Sports и Setanta Sports+ входят в ваш пакет подписки.

Сайт 24 канала проведет текстовую трансляцию матча Динамо – Фенербахче.