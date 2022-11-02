Киевское Динамо опозорилось в еврокубках в этом сезоне. Команде в группе Лиги Европы проиграла четыре первых матча. А в матче, в котором нужно было побеждать, чтобы иметь шанс занять третье место – сыграла вничью. Так что в матче против Фенербахче 3 ноября перед игроками Динамо не будет никаких турнирных задач. Кроме игры за свой престиж и рейтинг.

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Кто покажет матч Динамо – Фенербахче

Правами на показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в Украине владеет платформа Megogo, поэтому именно она официально и покажет матч Динамо – Фенербахче онлайн.

Матч Динамо – Фенербахче начнется в 22:00 по киевскому времени.

Трансляция матча Динамо – Фенербахче будет доступна и для абонентов платформы VoliaTV, тоже официально транслирующей матчи еврокубков в Украине.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо – Фенербахче.