Динамо – единственный клуб в Киеве, – Суркис резко высказался о переезде Шахтера в столицу
Источник:Профутбол
Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал безголевую ничью с Шахтером в матче десятого тура УПЛ. Владелец киевлян считает, что Луческу в матче против Шахтера сделал максимум.
Также Суркис прокомментировал борьбу Шахтера и Динамо за украинских болельщиков Киева.
Как это было Динамо и Шахтер не сумели обнаружить более сильного в юбилейном "украинском классическом"
"После таких двух поражений 0:3 и 0:5 очень трудно психологически настроить команду. Киевлянам огромное спасибо за поддержку. Поддерживали свою любимую команду, которая все равно является единственной в Киеве, несмотря на то, что играем на одном стадионе с Шахтером", – сказал он.Динамо и Шахтер с мая 2020 года совместно пользуются центральной ареной Украины – НСК "Олимпийский".
Игорь Михайлович остался доволен ничьей, которая сохранила отрыв в три очка команды Луческу от подопечных Де Дзерби:
Я прежде всего доволен, что мы ровно год не проигрываем в чемпионате Украины. Мы играли против очень сильной команды, которая играет в ЛЧ. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Я доволен. Конечно, лучше было бы три очка, оторваться от Шахтера. Но все равно мы занимаем первую строчку в таблице.
Динамо – Шахтер: хронология матча
- На 9-й минуте Де Пена, обыгравшись с партнером, слева ворвался в штрафную и пробил в ближнюю штангу. Уже через несколько секунд ответная атака Шахтера завершилась ударом Алана Патрика над перекладиной.
- На 17-й минуте Бущан перевел через перекладину удар Степаненко головой. Вскоре Марлон получил желтую карточку за фол против Витинью и срыв атаки Динамо.
- На 28-й минуте Марлос обводящим ударом отправил мяч рядом с левой штангой ворот Динамо. А Витинью на 40-й минуте пробил над перекладиной ворот Шахтера. Через четыре минуты бразилец, завершая контратаку Динамо, снова пробил выше.
- На 55-й минуте Динамо разыграло штрафной. Цыганков вырвался к воротам, но Пятов вовремя вышел на перехват и принял на себя удар игрока Динамо.
- Борьба шла на каждом участке поля, а вот ударов по воротам практически не было. Шахтер владел преимуществом в контроле над мячом и больше времени проводил на половине поля Динамо. Но все атаки "горняков" завершались на подступах к штрафной соперника.