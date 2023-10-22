Удар по чемпионским амбициям киевлян: Днепр-1 одолело Динамо, сохранив шансы на лидерство – видео

Днепровский коллектив возвращается в кондицию. А вот столичный клуб не излучает уверенность.

Динамо – Днепр-1 0:1

Гол: Гуцуляк, 13

Динамо и Днепр-1 провели встречу в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "спортклубовцы". Киевляне упускают возможность выйти на первое место благодаря матчам в запасе, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Наступают на пяти лидеру УПЛ Кривбасса: Полесье разгромило нестабильную Ворсклу - видео

Матч "раненых" титанов

В центральном матче очередного раунда чемпионата Украины встретились два коллектива, претендующих на чемпионство в национальном первенстве. Днепр-1 не лучшим образом начал сезон, колебавшись в зоне вылета, однако днепряне набрали обороты. Динамо с определенными "поблажками" (такая же ситуация и у "спортклубовцев"), в виде переноса матчей, не реализует преимущество.

Стартовые составы команд / Flashscore

В частности, Днепр-1 гораздо более уверенно начал поединок, что уже на 13-й минуте игры вылилось в результат. Счет в матче открыл Алексей Гуцуляк, получивший передачу в штрафной соперника и, быстро оценив ситуацию, закатил мяч в дальний угол ворот без шансов для Бущана.

Интересно, что Динамовцы не могли ничего удивительного придумать у ворот оппонента, а вот "спортклубовцы" наоборот выглядели активнее, однако отличиться днепрянам больше не удалось. Киевляне начали давить на Днепр-1 только к концу встречи, в частности, Бенито мог заработать пенальти для своей команды, но вот судья в противоречивом эпизоде назначил свободный удар, что очень разозлило тренерский штаб Динамо.

В игру вернулся Николай Шапаренко, который своими умениями отличался на фоне других игроков, выйдя на замену.

Видеообзор матча:

Таким образом, Днепр-1 выходит на 6-ю строчку в УПЛ (18 баллов). имея две игры в запасе. Если "спортклубовцы" выиграют в двух встречах, то могут выйти на первое место в чемпионате. Динамо оказалось на 7-й позиции (3 игры в запасе), заработав 15 пунктов, однако одержав победы в недоигранных поединках, "бобры" также могут оказаться на топе.