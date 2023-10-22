Тренер Днепра-1 предсказал победу над Динамо: что сказал коуч в разговоре с Ярмоленко
Источник:Football Hub
Киевское Динамо не смогло победить Днепр-1 в домашнем матче 11-го тура УПЛ сезона-2023/2024. Гол Алексея Гуцуляка принес победу днепрянам, о которой говорил их тренер еще перед стартовым свистком.
Перед поединком главный тренер Днепра-1 Юрий Максимов встретился с травмированным лидером Динамо Андреем Ярмоленко, относительно недавно перенесшим операцию. Футбольные персоны тепло пообщались перед лобовым матчем клубов.
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Максимов угадал результат матча
Максимов с улыбкой на лице и словами о победе его команды над Динамо встретил Ярмоленко.
Слава богу, что ты не играешь. Хоть выиграем,
– в шутливом стиле сказал Максимов.
На что получил ответ от лидера киевлян: "Вы уверены?".
Отметим, что Андрей передвигался с помощью костыля, но при этом был в хорошем настроении. На восстановление правому вингеру понадобится ориентировочно 4 месяца.
Однако слова Максимова были пророческими. Похоже, что-то главный наставник Днепра-1 чувствовал и в полной мере верил в возможности своей команды.
Уже на 13-й минуте Днепр-1 повел в счете 0:1. Защитники киевлян разрешили Алексею Гуцуляку пробил из-под них, а Георгий Бущан не спас команду от быстро пропущенного гола.
Это взятие ворот стало в итоге единственным в матче и победоносным для днепрян.
- Теперь между Днепром-1 и Динамо разница в 3 балла в пользу подопечных Максимова – 18 против 15 у динамовцев. Днепряне идут на 6-й позиции.
- Зато команда Мирчи Луческу занимает 7-е место. С таким темпом "Мистер" уйдет с поста скорее окончания текущего сезона-2023/2024, на который у киевлян есть чемпионские планы, которые пока далеки от реальности.
- Пока Динамо отстает от лидера, которым является Кривбасс, на 8 очков.