Перед поєдинком головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов зустрівся із травмованим лідером Динамо Андрієм Ярмоленком, який відносно нещодавно переніс операцію. Футбольні персони тепло поспілкувались перед лобовим матчем їх клубів.

Варто побачити Динамо сильно підтримало травмованого Ярмоленка перед матчем проти Дніпра-1: щемливе фото

Максимов вгадав результат матчу

Максимов із посмішкою на обличчі та словами про перемогу його команди над Динамо зустрів Ярмоленка.

Слава богу, що ти не граєш. Хоч виграємо,

– у жартівливому стилі сказав Максимов.

На що отримав відповідь від лідера киян: "Ви впевнені?".

Відзначимо, що Андрій пересувався за допомогою милиці, але при цьому був у гарному настрої. На відновлення правому вінгеру знадобиться орієнтовно 4 місяці.

Однак слова Максимова були пророчими. Схоже, щось головний наставник Дніпра-1 відчував та сповна вірив у можливості своєї команди.

Вже на 13-й хвилині Дніпро-1 повів у рахунку 0:1. Захисники киян дозволили Олексію Гуцуляку пробив з-під них, а Георгій Бущан не врятував команду від швидкого пропущеного голу.

Це взяття воріт стало у підсумку єдиним у матчі та переможним для дніпрян.