Перед поединком главный тренер Днепра-1 Юрий Максимов встретился с травмированным лидером Динамо Андреем Ярмоленко, относительно недавно перенесшим операцию. Футбольные персоны тепло пообщались перед лобовым матчем клубов.

Стоит увидеть Динамо сильно поддержало травмированного Ярмоленко перед матчем против Днепра-1: щемящее фото

Максимов угадал результат матча

Максимов с улыбкой на лице и словами о победе его команды над Динамо встретил Ярмоленко.

Слава богу, что ты не играешь. Хоть выиграем,

– в шутливом стиле сказал Максимов.

На что получил ответ от лидера киевлян: "Вы уверены?".

Отметим, что Андрей передвигался с помощью костыля, но при этом был в хорошем настроении. На восстановление правому вингеру понадобится ориентировочно 4 месяца.

Однако слова Максимова были пророческими. Похоже, что-то главный наставник Днепра-1 чувствовал и в полной мере верил в возможности своей команды.

Уже на 13-й минуте Днепр-1 повел в счете 0:1. Защитники киевлян разрешили Алексею Гуцуляку пробил из-под них, а Георгий Бущан не спас команду от быстро пропущенного гола.

Это взятие ворот стало в итоге единственным в матче и победоносным для днепрян.