В ютубе или по телевизору: полный список трансляций матча Динамо – Бешикташ в Лиге конференций

В четверг, 24 августа, киевское Динамо проведет первый матч плей-офф Лиги конференций. Соперником будет турецкий Бешикташ. А матч можно будет посмотреть и в Украине.

Свои еврокубковые матчи киевское Динамо вынуждено проводить за границей. На этот раз команда выбрала место проведения номинально домашних матчей румынский Бухарест – стадион "Джулешти". Именно там и состоится первый матч против Бешикташа 24 августа.

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Матч Динамо – Бешикташ начнется в 20.00 по киевскому времени.

Несмотря на то, что не все украинские болельщики смогут поддержать Динамо в этом матче с трибун стадиона, игра будет доступна для просмотра в Украине как в интернете, так и по телевидению.

Руководство киевского клуба решило организовать показ матча Динамо – Бешикташ на официальном ютуб-канале команды.

Также матч будут транслировать на ютуб-канале Footballhub. Комментатор матча – Александр Новак.

Смотреть матч Динамо – Бешикташ на телевидении можно будет на канале "2+2".

Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Бешикташ.

На платформе Megogo тоже будет доступна трансляция матча Динамо – Бешикташ.

Динамо – Бешикташ онлайн-трансляция