Роковая ошибка Цыганкова: как Динамо пропустило второй гол в матче с Бенфикой - видео

Динамо в матче против Бенфики в квалификации Лиги чемпионов еще в первом тайме пропустило дважды. Второй гол забил Гонсалу Рамуш.

Первый гол в ворота Динамо влетел на девятой минуте после удара Жилберта. Рамуш отличился на 37-й минуте.

Динамо уже пропустило: онлайн-трансляция матча Динамо – Бенфика в квалификации Лиги чемпионов

Ко второму голу в ворота Динамо привела ошибка игроков киевского клуба. Цыганков получил мяч на своей половине поля после вбрасывания аута. Он решил отдать пас на Попова. Но сделал это неудачно – мяч перехватил Нерес. В штрафной ему пытался помешать Попов. Но не помощь игроку Бенфики пришли еще два игрока. Один из них был как раз Рамуш, который в касание и пробил по воротам Бущана. Спасти в этом моменте у голкипера киевлян шансов было очень мало.

Для Рамуша этот гол стал пятым в нынешнем сезоне.

Видео гола Рамуша в ворота Динамо