Динамо – Бенфика: Яремчук неожиданно признан худшим в матче

Самую низкую оценку из игроков стартового состава Бенфики за ничейный матч с Динамо на "Олимпийском" получил Роман Яремчук. Матч состоялся 14 сентября.

После игры аналитики WhoScored поставили украинцу самую низкую оценку среди игроков стартового состава Бенфики – 6,1 из 10 возможных.

Как это было Арбитр отменил победный гол и Динамо сыграло вничью с Бенфикой: видео

Роман Яремчук не смог забить Динамо в матче первого тура Лиги чемпионов. Денис Бойко парировал удар в упор. Несмотря на неиспользованные Яремчуком шансы, тренер Бенфики Жорже Жезуш не стал его критиковать:

Этот матч был для Романа непростым по очевидным причинам. Он хотел показать свой уровень, но, с другой стороны, здесь его хорошо знают, знают, на что он способен, как он действует на поле. Так что пришлось ему непросто. Но это хороший футболист, надежный – мы в него верим, возлагаем на него немало надежд. Пока мы его игрой вполне довольны,

– сказал коуч Бенфики.



Оценки игроков Бенфики

Динамо – Бенфика: главное

Игра прошла с преимуществом гостей из Лиссабона, однако киевляне выстояли и сумели сохранить ничью. Даже несмотря на то, что Шапаренко забил гол в конце игры, однако VАR в том эпизоде определил офсайд.

В итоге, команды поделили по одному очку в Киеве. Следующий матч в Лиге чемпионов команда Мирчи Луческу сыграет против Баварии 29 сентября, а Бенфика в этот день будет принимать Барселону.