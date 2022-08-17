Как Динамо играло против португальцев в Лиге чемпионов: грустная статистика

Киевляне сыграли 24 матча против команд из Португалии, из которых проиграли 11. Худшие показатели как раз с Бенфикой, против которой Динамо одержало всего одну победу.

Сегодня вечером пройдет первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов для вицечемпиона Украины. В нем киевское Динамо на номинально домашнем поле сыграет против Бенфики.

В тему Динамо – Бенфика: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

История противостояния киевлян с португальцами достаточно богатая и давняя. Ранее мы упоминали о неудавшейся статистике в играх против Бенфики . Однако с другими командами из этой страны у Динамо немного лучше история встреч, пишет 24 канал.

Кроме "орлов", соперниками киевлян из Португалии были Порту, Спортинг, Брага, Риу Аве и Маритиму. Против этих команд Динамо провело 18 поединков, одержав 6 побед при пяти ничьих и семи поражениях.

КЕЧ 1986/1987, полуфинал. Порту – Динамо 2:1

КЕЧ 1986/1987, полуфинал. Динамо – Порту 1:2

КЕЧ 1991/1992, групповой раунд. Динамо – Бенфика 1:0

КЕЧ 1991/1992, групповой раунд. Бенфика – Динамо 5:0

ЛЧ 2001/2002, групповой раунд. Боавишта – Динамо 3:1

ЛЧ 2001/2002, групповой раунд. Динамо – Боавишта 1:0

ЛЧ 2007/2008, групповой раунд. Динамо – Спортинг 1:2

ЛЧ 2007/2008, групповой раунд. Спортинг – Динамо 3:0

ЛЧ 2008/2009, групповой раунд. Порту – Динамо 0:1

ЛЧ 2008/2009, групповой раунд. Динамо – Порту 1:2

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ЛЕ 2010/2011, четвертьфинал. Динамо – Брага 1:1

ЛЕ 2010/2011, четвертьфинал. Брага – Динамо 0:0

ЛЧ 2012/2013, групповой раунд. Порту – Динамо 3:2

ЛЧ 2012/2013, групповой раунд. Динамо – Порту 0:0

ЛЕ 2014/2015, групповой раунд. Риу Аве – Динамо 0:3

ЛЕ 2014/2015, групповой раунд. Динамо – Риу Аве 2:0

ЛЧ 2015/2016, групповой раунд. Динамо – Порту 2:2

ЛЧ 2015/2016, групповой раунд. Порту – Динамо 0:2

ЛЧ 2016/2017, групповой раунд. Динамо – Бенфика 0:2

ЛЧ 2016/2017, групповой раунд. Бенфика – Динамо 1:0

ЛЕ 2017/2018, раунд плей-офф. Маритиму – Динамо 0:0

ЛЕ 2017/2018, раунд плей-офф. Динамо – Маритиму 3:1

ЛЧ 2021/2022, групповой раунд. Динамо – Бенфика 0:0

ЛЧ 2021/2022, групповой раунд. Бенфика – Динамо 2:0

При этом киевляне в личных встречах преобладают только Риу Аве и Маритиму. Что касается паритета в дуэли с Брагой, то он сыграл не на руку Динамо. Тогда из-за правила гостевого гола "бело-синие" вынуждены были покинуть Лигу Европы на стадии четвертьфинала.

Поединок Динамо-Бенфика пройдет сегодня в Лодзи и станет номинально домашним для киевлян. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.