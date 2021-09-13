Динамо против экс-игрока Яремчука: анонс на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 14 сентября, киевское Динамо на своем поле примет лиссабонскую Бенфику в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский". Все самое главное перед поединком читайте на Спорт24.

Динамо – Бенфика: главное

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

Где: Киев, НСК "Олимпийский";

Когда: вторник, 14 сентября, 22:00;

Трансляция: MEGOGO.

К слову Динамо примет Бенфику Яремчука в первом матче Лиги чемпионов: кто победит – прогноз

Динамо находится на возвышении

Динамо в прошлом сезоне возглавил Мирча Луческу и именно с его приходом киевляне серьезно изменились. В чемпионате Украины "бело-синие" уверенно выиграли чемпионский титул у Шахтера, оформив золотые медали задолго до окончания сезона. В новом сезоне динамовцы снова выглядят уверенно и безусловно будут стремиться защитить титул.

После семи туров Динамо лидирует в таблице с 19 очками, опережая второй Шахтер на три балла. Единственной ошибкой на старте сезона стал матч с Ингульцем, где динамовцы сенсационно потеряли очки, но произошло это еще в четвертом туре. Перед поединком с Бенфикой Динамо размялось на Металлисте 1925, обыграв харьковский клуб со счетом 2:0 в гостях.

Бенфика также не отстает

Бенфике пришлось постараться, чтобы отобраться в групповой этап Лиги чемпионов, так как она прошла два раунда квалификации. Сначала "орлы" довольно легко прошли московский Спартак (2:0 и 2:0), а вот потом с трудом одолели ПСВ (2:1 и 0:0).

В чемпионате Португалии команда Жорже Жезуша уверенно лидирует, имея на своем счету 15 набранных очков в пяти турах. В единственном сентябрьском матче лиссабонцы разгромили "Санта-Клару" (5:0).

История встреч

Экс-нападающий Динамосейчас защищает цвета Бенфики. В последнем поединке чемпионата Португалии Роман отметился очередным забитым мячом

Динамо и Бенфика ранее встречались четыре раза. "Орлы" одержали 3 победы, киевляне – одну. В последний раз команды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17. В обоих противостояниях сильнее оказались португальцы (1:0 в Лиссабоне, 0:2 в Киеве).

Что прогнозируют букмекеры

В киевском поединке букмекеры считают Динамо андердогом. Победу подопечных Мирчи Луческу оценивают коэффициентом 3,35. Несколько лучше шансы у гостей из Лиссабона. Победу португальского клуба букмекеры компании Favbet оценивают коэффициентом 2,36.

Динамо и Бенфика попали в группу к Баварии и Барселоне, которые явно займут первые два места. Скорее всего, киевляне и лиссабонцы поведут борьбу за третью строчку, чтобы сыграть в Лиге Европы.

Следовательно, командам важно не проигрывать в очном поединке. Если клубы разойдутся ничьей в Киеве – коэффициент 3,40.