Динамо – Базель: онлайн-трансляция первого матча киевлян в новом сезоне
1 июля 2021 , 19:45Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Динамо
Киевское Динамо готовится к новому сезону в Швейцарии. В четверг, 1 июля, Динамо сыграет первый контрольный поединок против швейцарского Базеля.
Товарищеский поединок между Динамо и Базелем начнется в 20:00. Спарринг состоится в городе Веве.
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В прямом эфире эту игру можно будет посмотреть на официальном канале киевского Динамо в YouTube.
Динамо – Базель: онлайн-трансляция
На первом сборе Динамо сыграет 4 контрольных поединка:
- 1 июля. 20:00. Динамо – Базель (Швейцария)
- 3 июля. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария)
- 7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария)
- 10 июля. 13:00. Динамо – Сервет (Швейцария)