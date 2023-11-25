Чемпион мира по Динамо торжествовал в Грузии, пока киевляне показывают кризисную игру в УПЛ: видео
В пятницу, 24 ноября, еще два представителя, причастных к украинскому футболу, стали чемпионами за рубежом. Речь идет о полузащитнике киевского Динамо Георгии Цитаишвили и главном тренере Динамо Батуми Андрее Демченко.
Батумовское Динамо очень легко обыграло дома Телави 3:0 в рамках 34-го тура грузинской Лиги Эровнули. Георгий Цитаишвили отыграл полный матч, но не сумел стать автором одного из трех глав хозяев, пишет 24 Канал.
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Еще один триумф представителя украинского клуба за границей
Благодаря этой победе команда украинского тренера Андрея Демченко гарантировала досрочное чемпионство в Грузии. За два тура до окончания текущего сезона Динамо Батуми набрало уже 73 балла и недоступно для конкурентов. К примеру, тбилисское Динамо, которое идет вторым в турнирной таблице, имеет в своем активе 65 очков. А это разница в 8 пунктов за два тура до конца.
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Впереди у Динамо Батуми еще как раз встреча с Динамо Тбилиси (28 ноября) и Торпедо Кутаиси (2 декабря). Также подопечные Демченко сыграют в финале Кубка Грузии против Сабуртало (6 декабря).
- Отметим, что Цитаишвили выступает за батумское Динамо на правах аренды до конца июня 2024 года. После этого Гио должен вернуться в расположение киевского Динамо, с которым у него контракт до конца июня 2025-го.
- В футболке Динамо Батуми Цитаишвили провел 17 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.