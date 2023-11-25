Батумівське Динамо дуже легко переграло вдома Телаві 3:0 у рамках 34-го туру грузинської Ліги Еровнулі. Георгій Цитаішвілі відіграв повний матч, але не зумів стати автором одного із трьох голів господарів, пише 24 Канал.
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Ще один тріумф представника українського клубу за кордоном
Завдяки цій перемозі команда українського тренера Андрія Демченка гарантувала собі дострокове чемпіонство у Грузії. За два тури до закінчення поточного сезону Динамо Батумі набрало вже 73 бали та є недоступним для конкурентів. Наприклад, тбіліське Динамо, яке йде другим у турнірній таблиці, має у своєму активі 65 очок. А це різниця у 8 пунктів за два тури до кінця.
Як гравці Динамо Батумі святкували чемпіонство: дивіться відео
Попереду у Динамо Батумі ще якраз зустріч із Динамо Тбілісі (28 листопада) та Торпедо Кутаїсі (2 грудня). Також підопічні Демченка зіграють у фіналі Кубка Грузії проти Сабуртало (6 грудня).
- Відзначимо, що Цитаішвілі виступає за батумське Динамо на правах оренди до кінця червня 2024-го року. Після чого Гіо повинен повернутись у розташування київського Динамо, з яким у нього контракт до кінця червня 2025-го.
- У футболці Динамо Батумі Цитаішвілі провів 17 матчів, у яких забив 5 гоілв та віддав 3 асисти.