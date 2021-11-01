Динамо – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов
1 ноября 2021 , 20:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 2 ноября, Динамо будет принимать Барселону в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Стартовый свисток судьи на "Олимпийском" в Киеве прозвучит в 22:00. Посмотреть интересный матч Динамо – Барселона в Украине можно будет двумя способами:
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- на платформе Megogo. Именно они являются официальными трансляторами Лиги чемпионов в Украине. Поэтому онлайн поединок Динамо – Барселона можно будет легально посмотреть именно у них.
- у провайдера "Воля". Абоненты этого провайдера могут дополнительно подключить показ матчей Лиги чемпионов.
История встреч
Барселона и Динамо встречались в Лиге чемпионов 2020/21. Тогда на Камп Ноу "бело-синие" проиграли 1:2, а в Киеве потерпели разгром 0:4.
Всего команды сыграли между собой 11 матчей – 8 поединков выиграли "сине-гранатовые", а еще 3 игры завершились триумфом Динамо.