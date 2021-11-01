Динамо – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

Во вторник, 2 ноября, Динамо будет принимать Барселону в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Стартовый свисток судьи на "Олимпийском" в Киеве прозвучит в 22:00. Посмотреть интересный матч Динамо – Барселона в Украине можно будет двумя способами:

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на платформе Megogo. Именно они являются официальными трансляторами Лиги чемпионов в Украине. Поэтому онлайн поединок Динамо – Барселона можно будет легально посмотреть именно у них.

у провайдера "Воля". Абоненты этого провайдера могут дополнительно подключить показ матчей Лиги чемпионов.

История встреч

Барселона и Динамо встречались в Лиге чемпионов 2020/21. Тогда на Камп Ноу "бело-синие" проиграли 1:2, а в Киеве потерпели разгром 0:4.

Всего команды сыграли между собой 11 матчей – 8 поединков выиграли "сине-гранатовые", а еще 3 игры завершились триумфом Динамо.