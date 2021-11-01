Стартовий свисток судді на "Олімпійському" у Києві пролунає о 22:00. Переглянути цікавий матч Динамо – Барселона в Україні можна буде двома способами:

До слова На що сподіватися Динамо у матчі проти Барселони: перший гол та перемога в Лізі чемпіонів

на платформі Megogo. Саме вони є офіційними трансляторами Ліги чемпіонів в Україні. Тож онлайн поєдинок Динамо – Барселона можна буде легально переглянути саме в них.

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Історія зустрічей

Барселона і Динамо зустрічалися в Лізі чемпіонів 2020/21. Тоді на Камп Ноу "біло-сині" програли 1:2, а у Києві зазнали розгрому 0:4.

Загалом команди зіграли між собою 11 матчів – 8 поєдинків виграли "синьо-гранатові", а ще 3 гри завершилися тріумфом Динамо.