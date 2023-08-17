Джокер Луческу сработал: Караваев дарит Динамо надежду на продолжение еврокубков - видео

Киевское Динамо 17 августа принимает Арис в 3-м раунде квалификации Лиги конференций-2023/2024. Команда Луческу сумела выйти вперед в конце второго тайма.

"Бело-синие" первыми пропустили гол от греков и усложнили себе жизнь. Однако на 45-й минуте встречи Волошин сумел восстановить паритет в матче, пишет 24 Канал.

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Такой счет совершенно не устраивал команду Луческу. Главный тренер киевлян во втором тайме сделал несколько замен, одна из которых стала результативной. Караваев, вышедший вместо Тимчика, после диагональной передачи с левого фланга взлета пробил по воротам Ариса. 2:1 – киевляне повели в счете.

Видео гола Караваева

Этот гол позволил динамовцам перевести игру в овертайм. После завершения дополнительного времени определится обладатель путевки в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.