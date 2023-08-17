Куда смотрела защита Динамо: экс-хавбек Шахтера нокаутировал "бело-синих" – видео гола

Киевское Динамо играет ответный матч Лиги конференций с греческим Арисом. Подопечных Луческу устроит только победа.

Первый поединок соперников завершился минимальной победой греков (1:0). Чтобы отыграть гандикап подопечным Мирчи Луческу нужно было забивать, пишет 24 Канал.

По теме Динамо – Арис: онлайн-трансляция решающего матча Лиги конференций для киевлян

Однако первыми отличились футболисты Ариса. В конце первого тайма после навеса с угла штрафной Пальма переправил мяч во вратарскую и Джурасек расстрелял ворота Бущана. "Бело-синие" еще больше усложнили свою задачу выхода в следующий раунд.

Видео гола Джурасека

Напомним, что в прошлом сезоне хорват Невен Джурасек защищал цвета донецкого Шахтера. После окончания чемпионата хавбек получил статус свободного агента и стал игроком Ариса.