Мирча Луческу провел предматчевую пресс-конференцию, на которой очень резко отреагировал на вопрос о давлении в его сторону со стороны руководства Динамо. После чего румынский тренер набросился словесно на журналистов.

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Луческу: Вы многого не знаете, в частности, не знаете, какой у меня контракт с Динамо

Главный тренер киевского клуба заявил, что СМИ спрашивают те вопросы, которые им удобны. А потом делают свои выводы, хотя действительно не знакомы со всеми деталями его сотрудничества с киевлянами.

Вы, пресса, всегда хотите быть впереди поезда, задавать вопросы, которые вам удобно. Но вы многого не знаете, в частности, не знаете, какой у меня контракт с Динамо, какие у меня договоренности с президентом клуба,

– начал Луческу.

"Мистер" признался, что испытывает давление от руководства Динамо, но он к этому готов. Однако Луческу попросил не забывать, что нынешний состав киевлян состоит непосредственно из собственных питомцев, и без большого количества легионеров. Киевский клуб терял иностранных игроков в две волны – сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Нынешней молодежи "бело-синие" нужно время на адаптацию, чтобы набраться опыта через сыгранные матчи.

"Также не забывайте, что вчерашний (15 августа – 24 Канал) день показал, что другая греческая команда – Панатинаикос – прошел Марсель в квалификации Лиги чемпионов. Также АЭК победил Динамо Загреб. Если вы посмотрите на склад, вы там почти не увидите греков. Сюда же можно добавить и Арис - в составе этой команды тоже почти нет греков, а собранные игроки с большим международным опытом из разных стран, чтобы сыграть на нужном уровне, мы должны быть очень организованными и действовать с большим энтузиазмом. Тогда мы сможем быть лучше соперника", – добавил наставник Динамо.

Отметим, что у Луческу есть контракт с Динамо до конца июня 2024 года.

Любопытно! Ответный матч Динамо против Ариса начнется 17 августа в 20:00.

Напомним, что первая встреча между этими клубами закончилась минимальной победой греков 1:0 после сомнительного пенальти в ворота Георгия Бущана.