Мірча Луческу провів передматчеву пресконференцію, на якій дуже різко відреагував на запитання про тиск у його бік зі сторони керівництва Динамо. Після чого румунський тренер накинувся словесно на журналістів.

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Луческу: Ви багато чого не знаєте, зокрема, не знаєте, який у мене контракт з Динамо

Головний тренер київського клубу заявив, що ЗМІ запитують ті питання, які їм зручні. А потім роблять свої висновки, хоча насправді не знайомі з усіма деталями його співпраці зі киянами.

Ви, преса, завжди хочете бути попереду потягу, ставити запитання, які вам зручно. Але ви багато чого не знаєте, зокрема, не знаєте, який у мене контракт з Динамо, які у мене домовленості з президентом клубу,

– розпочав Луческу.

"Містер" зізнався, що відчуває тиск від керівництва Динамо, але він до цього готовий. Однак Луческу попросив не забувати, що нинішній склад киян складається безпосередньо із власних вихованців, і без великої кількості легіонерів. Київський клуб втрачав іноземних гравців у дві хвилі – спершу через пандемію коронавірусу, а потім через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нинішній молоді "біло-сині" потрібен час на адаптацію, аби набратись досвіду через зіграні матчі.

"Також не забувайте, що вчорашній (15 серпня – 24 Канал) день показав, що інша грецька команда – Панатінаїкос – пройшов Марсель у кваліфікації Ліги чемпіонів. Також АЕК переміг Динамо Загреб. Якщо ви подивитеся на склад, ви там майже не побачите греків. Сюди ж можна додати і Аріс – у складі цієї команди теж майже немає греків. А зібрані гравці з великим міжнародним досвідом із різних країн. Щоб зіграти на потрібному рівні ми маємо бути дуже організованими та діяти з великим ентузіазмом. Хочу побачити це у своєї команди. Тоді ми зможемо бути кращими за суперника", – додав наставник Динамо.

Відзначимо, що Луческу має контракт із Динамо до кінця червня 2024 року.

Цікаво! Матч-відповідь Динамо проти Аріса розпочнеться 17 серпня о 20:00.

Нагадаємо, що перша зустріч між цими клубами закінчилась мінімальною перемогою греків 1:0 після дуже сумнівного пенальті у ворота Георгія Бущана.