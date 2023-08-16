Мірча Луческу провів передматчеву пресконференцію, на якій дуже різко відреагував на запитання про тиск у його бік зі сторони керівництва Динамо. Після чого румунський тренер накинувся словесно на журналістів.
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Головний тренер київського клубу заявив, що ЗМІ запитують ті питання, які їм зручні. А потім роблять свої висновки, хоча насправді не знайомі з усіма деталями його співпраці зі киянами.
"Містер" зізнався, що відчуває тиск від керівництва Динамо, але він до цього готовий. Однак Луческу попросив не забувати, що нинішній склад киян складається безпосередньо із власних вихованців, і без великої кількості легіонерів. Київський клуб втрачав іноземних гравців у дві хвилі – спершу через пандемію коронавірусу, а потім через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нинішній молоді "біло-сині" потрібен час на адаптацію, аби набратись досвіду через зіграні матчі.
"Також не забувайте, що вчорашній (15 серпня – 24 Канал) день показав, що інша грецька команда – Панатінаїкос – пройшов Марсель у кваліфікації Ліги чемпіонів. Також АЕК переміг Динамо Загреб. Якщо ви подивитеся на склад, ви там майже не побачите греків. Сюди ж можна додати і Аріс – у складі цієї команди теж майже немає греків. А зібрані гравці з великим міжнародним досвідом із різних країн. Щоб зіграти на потрібному рівні ми маємо бути дуже організованими та діяти з великим ентузіазмом. Хочу побачити це у своєї команди. Тоді ми зможемо бути кращими за суперника", – додав наставник Динамо.
Відзначимо, що Луческу має контракт із Динамо до кінця червня 2024 року.
Нагадаємо, що перша зустріч між цими клубами закінчилась мінімальною перемогою греків 1:0 після дуже сумнівного пенальті у ворота Георгія Бущана.