Динамо катится в пропасть: команда Луческу проиграла АЕКу в Лиге Европы – видео гола

Киевляне пропустили ранний гол от гостей из Кипра и так и не смогли сравнять счет. Второе поражение в ЛЕ откатило "бело-синих" на последнее место в группе.

Динамо – АЕК Ларнака 0:1

Гол: Дьюрчо, 11.

Киевское Динамо провело уже второй матч в Лиге Европы 2022-2023. Подопечные Мирчи Луческу неудачно стартовали в группе, уступив Фенербахче в компенсированное время (1:2).

Как это было Онлайн-трансляция матча Динамо – АЭК Ларнака

В этот раз киевлян ожидал вице-чемпион Кипра АЕК, пишет 24 канал. Эта команда уже выбивала в этом сезоне украинцев, в квалификации ЛЕ ее жертвой стал Днепр-1.

Новый нокаут от клуба с Кипра

Теперь же киприоты огорчили и динамовцев, подошедших к игре с кадровым кризисом. Не могли помочь киевлянам Бущан и Шапаренко, а Беседин и Шепелев начали игру со скамейки запасных.

Гости открыли счет уже на 11-й минуте. Получив право на штрафной удар, венгр Дьюрчо умело положил мяч в "девятку" ворот Бойко.

Видео гола Дюрчо:

Киевляне смогли забить еще до перерыва, когда Дубинчак вырезал отличный пас на Буяльского и тот пробил Пирича. Впрочем, VAR зафиксировал минимальный офсайд у Владислава, поэтому гол был отменен.

Последнее место в группе

На второй тайм Луческу выпустил Беседина вместо Гармаша, что позволило "бело-синим" прижать немного оппонента. Однако динамовцы почти не били в створ, всего два удара, которые не стали проблемой для кипера. Это и позволило АЭК одержать выездную победу.

Киевляне продолжают уходить без очков в Лиге Европы, занимая последнее место в квартете. В следующем туре еврокубка Динамо сыграет на выезде против Ренна, который сегодня сыграл вничью с Фенербахче (2:2).