АЕК выходит вперед в игре с Динамо: видео красивого гола со штрафного

Адам Дюрчо выводит кипрскую команду вперед в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы. Форварду удался классный удар со стандарта.

Динамо играет второй поединок в Лиге Европе 2022-2023. Команда Мирчи Луческу досадно уступила Фенербахче в первом туре, а теперь "принимала" в Кракове АЕК, пишет 24 канал.

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Игра началась для киевлян очень неудачно. Уже на 8-й минуте киприоты открыли счет благодаря голу от Адама Дюрчо.

Венгру удался красивый удар со штрафного. Мяч перелетел стенку и влетел в "девятку" ворот Дениса Бойко.

Видео гола Дюрчо: