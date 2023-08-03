Полтавська Ворскла проведе матч-відповідь у 2 раунді кваліфікації Ліги конференцій. Суперником українців стане грузинська команда Діла, пише 24 канал.

До теми Українець не став на заваді: Ворскла яскраво вирвала перемогу над грузинами в Лізі конференцій

Перша гра у Польщі була номінально "домашньою" для полтавців і ледь не завершилась провалом нашої команди. Підопічні Скрипника пропустили першими, але змогли вирвати в кінцівці вольову перемогу (2:1).

Тепер же "зелено-білим" треба не програти на виїзді бронзовому призеру чемпіонату Грузії. У команді є чималий український слід, її тренує Андрій Демченко. Також двоє наших співвітчизників є і серед гравців.

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На воротах грає Євген Кучеренко, а в нападі – Микола Ковталюк. До слова. останній і вразив ворота Ворскли у першому матчі. В разі успіху полтавці у третьому раунді кваліфікації гратимуть проти кіпрського АПОЕЛа або сербської Войводіни.

Гра відбудеться у місті Горі на стадіоні "Тенгіз Бурджанадзе" на 5 тисяч глядачів. Початок зустрічі – о 20:00 за київський часом. Онлайн-трансляція матчу Діла – Ворскла буде доступна до перегляду на сайті 24 Каналу.

Діла – Ворскла онлайн