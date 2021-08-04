Диктор случайно "отобрал" у Украины бронзу по синхронному плаванию на Олимпиаде и отдал России
Источник:Sport24
Дуэт украинских синхронисток Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали на Олимпиаде-2020. Однако во время награждения эти медали едва не достались представительнице ОКР.
Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали для Украины первую медаль в синхронном плавании на Олимпиаде. В выступлении дуэтов они стали третьими, уступив представительницам ОКР Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной, а также китаянкам Сюэчэнь Хуан и Вэньянь Сунь.
Как это было Украинские синхронистки завоевали бронзовые медали на Олимпиаде-2020
Во время церемонии награждения диктор, объявляя результаты, случайно "отдал" бронзовые медали представительницам ОКР. Но сразу же исправился, и сказал "Украина".
Курьезы с российскими синхронистками на Олимпиаде-2020
Это не первый случай, когда россиянкам все путают на Олимпиаде-2020. Во время квалификации диджей случайно включил не ту музыку. А уже во время выступления ее выключил. Спортсменкам пришлось начинать свое выступление заново.
После этого они пожаловались, что этот диджей уже не первый раз включает им не ту музыку. И требовали его отстранения от международных соревнований.
Но в финале диджей вновь допустил ошибку при включении музыки для выступления дуэта синхронисток ОКР. А когда включил, то не с начала.