Диктор случайно "отобрал" у Украины бронзу по синхронному плаванию на Олимпиаде и отдал России

Дуэт украинских синхронисток Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали на Олимпиаде-2020. Однако во время награждения эти медали едва не достались представительнице ОКР.

Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали для Украины первую медаль в синхронном плавании на Олимпиаде. В выступлении дуэтов они стали третьими, уступив представительницам ОКР Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной, а также китаянкам Сюэчэнь Хуан и Вэньянь Сунь.

Как это было Украинские синхронистки завоевали бронзовые медали на Олимпиаде-2020

Во время церемонии награждения диктор, объявляя результаты, случайно "отдал" бронзовые медали представительницам ОКР. Но сразу же исправился, и сказал "Украина".

Курьезы с российскими синхронистками на Олимпиаде-2020

Это не первый случай, когда россиянкам все путают на Олимпиаде-2020. Во время квалификации диджей случайно включил не ту музыку. А уже во время выступления ее выключил. Спортсменкам пришлось начинать свое выступление заново.

После этого они пожаловались, что этот диджей уже не первый раз включает им не ту музыку. И требовали его отстранения от международных соревнований.

Но в финале диджей вновь допустил ошибку при включении музыки для выступления дуэта синхронисток ОКР. А когда включил, то не с начала.