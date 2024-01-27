"Лайтовая версия Северной Кореи": экс-голкипер Шахтера рассказал о законах Туркменистана

Современный Туркменистан все больше напоминает союзника России Северную Корею. С особенностями жизни страны, где правит средневековая диктатура, рассказал украинский голкипер Евгений Гриценко.

Бывший голкипер донецкого Шахтера Евгений Гриценко зимой прошлого года стал игроком таджикского Равшана. В рамках Кубка АФК его команда посетила Туркменистан.

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Гриценко: За нами следили 20 полицейских

Пребывание в этой стране в Средней Азии, где президентская власть передается по наследству, вызвало немалое удивление у Гриценко. Запрет темных машин и тотальная слежка за иностранцами– норма для Туркменистана.

"По законам Туркменистан– это такая лайтовая версия Северной Кореи. Много очень странных законов. К примеру, там в больших городах у тебя должна быть только белая машина. Есть, если какой-то турист, каким-то образом получает визу в Туркменистан и захочет приехать в большой город на черной машине, его просто не пустят. Скажут авто оставить на объездной и дальше пойдешь пешком. Это одна из таких прихотей президента страны, назовем это так.

Однажды с одноклубниками решили немного прогуляться и за нами следили где-то 20 полицейских. Когда мы вернулись назад в гостиницу, нас спрашивали где были, что видели, почему без разрешения и т.п. Я объяснил, что не знал о том, что должен спрашивать разрешение в 28 лет. Они сказали, что нужно брать разрешение. Без "конвоира" там нельзя спокойно гулять",– рассказал Гриценко.

Что касается Евгения Гриценко, то прошлый сезон оказался очень удачным для украинского голкипера. Воспитанник "горняков" стал лучшим иностранным игроком чемпионата Таджикистана, обладателем Суперкубка, финалистом Кубка и вице-чемпионом страны.

В Кубке АФК– втором по значимости турнире Азии, Гриценко сыграл 6 матчей, в которых пропустил 5 мячей.

Диктатуру в Туркменистане начал строить первый президент страны Сапармурат Ниязов, руководивший 16 лет. Его преемник Гурбангулы Бердымухамедов продолжил традиции предшественника. С марта 2022 года Туркменистаном руководит его сын Сердар. В стране только 5% населения пользуется Интернетом, который очень цензурируется властью.