Бывший голкипер донецкого Шахтера Евгений Гриценко зимой прошлого года стал игроком таджикского Равшана. В рамках Кубка АФК его команда посетила Туркменистан.

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Гриценко: За нами следили 20 полицейских

Пребывание в этой стране в Средней Азии, где президентская власть передается по наследству, вызвало немалое удивление у Гриценко. Запрет темных машин и тотальная слежка за иностранцами– норма для Туркменистана.

"По законам Туркменистан– это такая лайтовая версия Северной Кореи. Много очень странных законов. К примеру, там в больших городах у тебя должна быть только белая машина. Есть, если какой-то турист, каким-то образом получает визу в Туркменистан и захочет приехать в большой город на черной машине, его просто не пустят. Скажут авто оставить на объездной и дальше пойдешь пешком. Это одна из таких прихотей президента страны, назовем это так.

Однажды с одноклубниками решили немного прогуляться и за нами следили где-то 20 полицейских. Когда мы вернулись назад в гостиницу, нас спрашивали где были, что видели, почему без разрешения и т.п. Я объяснил, что не знал о том, что должен спрашивать разрешение в 28 лет. Они сказали, что нужно брать разрешение. Без "конвоира" там нельзя спокойно гулять",– рассказал Гриценко.

Справка. Диктатуру в Туркменистане начал строить первый президент страны Сапармурат Ниязов, руководивший 16 лет. Его преемник Гурбангулы Бердымухамедов продолжил традиции предшественника. С марта 2022 года Туркменистаном руководит его сын Сердар. В стране только 5% населения пользуется Интернетом, который очень цензурируется властью.