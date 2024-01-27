Колишній голкіпер донецького Шахтаря Євген Гриценко взимку минулого року став гравцем таджицького Равшану. У рамках Кубка АФК його команда завітала до Туркменістану.

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Гриценко: За нами стежили 20 поліцейських

Перебування у цій країні Середньої Азії, де президентська влада передається у спадок, викликало чималий подив у Гриценка. Заборона темних машин та тотальне стеження за іноземцями – норма для Туркменістану.

"За законами Туркменістан – це така лайтова версія Північної Кореї. Багато дуже дивних законів. Наприклад, там у великих містах у тебе має бути тільки біла машина. Тобто, якщо якийсь турист, якимось чином отримує візу до Туркменістану і захоче приїхати у велике місто на чорній машині, то його просто не пустять. Скажуть авто залишити на об'їзній і далі підеш пішки. Це одна з таких забаганок президента країни, назвемо це так.

Одного разу з одноклубниками вирішили трохи прогулятися і за нами стежили десь 20 поліцейських. Коли ми повернулися назад до готелю, нас запитували де були, що бачили, чому без дозволу тощо. Я пояснив, що не знав про те, що мушу питати дозвіл у 28 років. Вони сказали, що потрібно брати дозвіл. Без "конвоїра" там не можна спокійно гуляти", – розповів Гриценко.

Довідка. Диктатуру у Туркменістані розпочав будувати перший президент країни Сапармурат Ніязов, який керував 16 років. Його наступник Гурбангули Бердимухамедов продовжив традиції попередника. З березня 2022 року Туркменістаном керує його син Сердар. У країні лише 5% населення користується інтернетом, який дуже цензурується владою.