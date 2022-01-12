Коман будет зарабатывать больше 15 миллионов евро

В среду, 12-го января, Бавария сообщила, что заключила новый контракт с Команом, который действует до 2027 года.

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Автор решающего гола в финале Лиги чемпионов сезона-2019/2020 будет получать свыше 17 миллионов евро в год.



Кингсли Коман / Фото из фейсбука Баварии

Теперь Коман в восьмерке футболистов Баварии, получающих больше 15 миллионов евро. Самая большая зарплата у Роберта Левандовского – 24 миллиона евро.

Бавария длительное время вела переговоры о продлении контракта с Команом. Интерес к футболисту проявляли Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ливерпуль.

Статистика Комана