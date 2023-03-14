Умер легендарный олимпийский чемпион Дик Фосбери, сотворивший революцию в прыжках в высоту

Американец не смог побороть рецидив лимфомы. Именно Фосбери первой пришла идея кардинально изменить стиль скачка и это принесло ему громкий успех.

Мир легкой атлетики понес серьезную утрату. На 77-м году ушел из жизни известный американский спортсмен Дик Фосбери. Об этом сообщил Олимпийский комитет США.

По теме Украинский легкоатлет Роман Полищук погиб в боях под Бахмутом

Легкоатлет в 2008 году диагностировали лимфому (образование злокачественных опухолей в лимфоцитах). Он долгое время боролся с заболеванием, но в конце концов произошел рецидив.

Наибольшим успехом Дика стала победа на Олимпийских Играх в 1968 году в Мехико. Тогда он прыгнул на 2,24 метра, и этот показатель остался его личным рекордом. Карьеру завершил в 1972 г. после неудачной попытки квалификацию на новую Олимпиаду.

Однако особенно знаменитым спортсмен стал благодаря новому стилю прыжка "Фосбери-флоп". Именно он первым начал прыгать спиной вперед, тогда как сейчас такая манера привычна для легкоатлетов.

По-моему, "флоп" был естественным стилем выполнения прыжков. Я просто был первым, кто его нашел,

– признавался олимпийский чемпион.

Как Фосбери прыгнул на 2.24 метра на ОИ в Мехико:

Читайте также О безумии МОК, ЧЕ-2023 и вожделенной победе Украины в войне против России: интервью с Магучих

На Олимпиаде-1968 большинство участников выбирали "опрокидывающийся" стиль, преодолевая плана рбличом вниз. И только Фосбери решил пойти на нестандартный шаг и взял золото.

. Уже на следующих Олимпийских Играх 70% участников использовали "Фосбери-флоп", а на соревнованиях в 1980-м – 13 из 16 (то есть более 80%).