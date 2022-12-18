Фінал продовжує дарувати фанатам емоції. Тільки от збірна Аргентини тішить своїх вболівальників, а французи розчаровують.

Варте уваги Вперше у фіналі ЧС: Мессі забив 12-ий гол на Мундіалях - відео

Аргентина продовужує йти до своєї мрії. Латиоамериканці залишили французів в дурнях своєю ідеальною контратакою. Мессі і ко декількома пасами перебрались зі своєї половини поля на частину суперника, ще й вивели Анхеля Ді Марію на побачення з Уго Льорісом. Вінгер Аргентини без зайвих проблем реалізував свій шанс та наблизив свою команду до перемоги – 2:0. Декілька хвилин тому Ді Марія заробив пенальті, яке реалізував Ліонель Мессі, пише 24 канал.

Гол Аргентини: