Колумбийскому голкиперу Хоанис Менко ампутировали ногу из-за несчастного случая в собственном доме. Девушка наткнулась на стеклянную дверь и получила серьезные травмы.

Об ужасной травме спортсменки, из-за которой девушка потеряла ногу, сообщает ESPN.

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Неосмотрительность девушки

25-летнему голкиперу сделали две операции, но не смогли спасти левую ногу девушки. Сейчас она остается в реанимации местной больницы в Букараманге.

Профессиональная лига Колумбии и ее бывший клуб призвали болельщиков сдать кровь, чтобы помочь девушке, которая совмещала игру в футбол с учебой.

Президент экс-клуба девушки Густаво Нуньес заверил, что Менко навсегда останется частью клубной семьи.

Она оставила след в нашем клубе благодаря своей харизме и характеру. Мы уверены, что ей удастся подняться после такого ужасного случая и найти мотивацию продолжать заниматься спортом. Она – воин,

– заявил президент.

Добавим, что она выступала за "Реал" еще с 2016 года.