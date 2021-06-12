Девушка Эриксена пыталась прорваться на поле, когда он потерял сознание: фото

12 июня 2021 , 21:10
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020. На игре присутствовала его девушка Сабрина Квист Йенсен.

Она пыталась попасть на поле, когда увидела, что любимый потерял сознание. Впрочем, ее не пропускали к футболисту.

К теме Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020: медики на поле провели реанимацию

Девушка Эриксона была очень напуганной. Квист Йенсен поддерживали футболисты сборной Дании – Симон Кьяер и Каспер Шмейхель. Они обнимали ее и пытались успокоить.


Игроки сборной Дании с девушкой Эриксона / Getty images

Что случилось с Эриксоном

  • 29-летний Эриксен потерял сознание в первом тайме матча между Данией и Финляндией – он упал на газон. Этому не предшествовало никакое столкновение.
  • На поле выбежали медики, они провели непрямой массаж сердца. В это время их окружили другие игроки сборной Дании. Матч остановили.
  • Эриксена госпитализировали. В сборной Дании сообщили, что он пришел в себя. Врачи продолжают бороться за жизнь игрока.
Автор: Ірина Буртик