Девушка Эриксена пыталась прорваться на поле, когда он потерял сознание: фото

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020. На игре присутствовала его девушка Сабрина Квист Йенсен.

Она пыталась попасть на поле, когда увидела, что любимый потерял сознание. Впрочем, ее не пропускали к футболисту.

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Девушка Эриксона была очень напуганной. Квист Йенсен поддерживали футболисты сборной Дании – Симон Кьяер и Каспер Шмейхель. Они обнимали ее и пытались успокоить.



Игроки сборной Дании с девушкой Эриксона / Getty images

Что случилось с Эриксоном