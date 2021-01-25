На UFC 257 произошел довольно неоднозначный эпизод. В бою между Мариной Родригес и Амандой Рибас судья сначала остановил бой после нокаута, но потом дал его продолжить.

Источник: 24 канал

Бой бразильянок Марины Родригес и Аманды Рибас был в основном карде на UFC 257. Родригес была андердогом этого поединка. Но сумела нокаутировать соперницу. Правда ей это пришлось сделать дважды.

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В один из моментов боя Родригес нанесла несколько прицельных ударов по сопернице, после чего та оказалась на канвасе. Родригес бросилась ее добивать. Поэтому арбитр Херб Дин решил вмешаться. Его действия Родригес восприняла как окончание боя. Так это восприняли и в трансляции, остановив время боя.

Но уже через мгновение, когда Родригес обернулась, то увидела, что Рибас стоит в боевой стойке, и арбитр дал сигнал продолжать бой. Удивлению девушки-бойца не было предела, но она продолжила.

И за 13 секунд судья таки остановил бой, поняв, что Рибас не сможет его продолжить. Родригес одержала победу техническим нокаутом.

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