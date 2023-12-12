Девятая отставка в УПЛ: Верес уволил главного тренера

Ровенский Верес уволил с поста главного тренера Сергея Лавриненко. Это уже девятая отставка в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги.

Сергей Лавриненко покинул пост главного тренера ровенского Вереса. Такое решение во время итогового в 2023 году заседания приняли члены наблюдательного совета народного клуба.

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Лавриненко возглавил красно-черных в июне этого года. Под его руководством Верес в нынешнем сезоне провел 18 официальных матчей. Команда одержала 3 победы, 6 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей.

Напомним, на зимний перерыв в чемпионате УПЛ "красно-черные" с двенадцатью очками пошли на пятнадцатую позицию в турнирной таблице. Вереск находится в зоне прямого вылета в Первую лигу ПФЛ.

Это уже девятая тренерская отставка в УПЛ 2023/24. Ранее работу потеряли Александр Кучер (Днепр-1), Мирча Луческу (Динамо), Патрик ван Леувен (Шахтер), Ненад Лалатович и Валерий Кривенцов (оба – Заря), Александр Ковпак (ЛНЗ), Эдмар (Металлист 1925), а также Владимир Шаран (Минай).