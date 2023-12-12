Сергій Лавриненко залишив посаду головного тренера рівненського Вереса. Таке рішення під час підсумкового у 2023 році засідання ухвалили члени наглядової ради народного клубу.

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Лавриненко пропрацював у Вересі пів року

Лавриненко очолив червоно-чорних у червні цього року. Під його керівництвом Верес у нинішньому сезоні провів 18 офіційних матчів. Команда здобула 3 перемоги, 6 разів зіграла унічию і програла 9 матчів.

Нагадаємо, на зимову перерву у чемпіонаті УПЛ "червоно-чорні" із дванадцятьма очками пішли на п’ятнадцятій позиції у турнірній таблиці. Верес перебуває у зоні прямого вильоту до Першої ліги ПФЛ.

Цікаво. Це вже дев'ята тренерська відставка в УПЛ 2023/24. Раніше роботу втратили Олександр Кучер (Дніпро-1), Мірча Луческу (Динамо), Патрік ван Леувен (Шахтар), Ненад Лалатовіч та Валерій Кривенцов (обидва – Зоря), Олександр Ковпак (ЛНЗ), Едмар (Металіст 1925), а також Володимир Шаран (Минай).