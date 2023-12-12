Сергій Лавриненко залишив посаду головного тренера рівненського Вереса. Таке рішення під час підсумкового у 2023 році засідання ухвалили члени наглядової ради народного клубу.
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Лавриненко пропрацював у Вересі пів року
Лавриненко очолив червоно-чорних у червні цього року. Під його керівництвом Верес у нинішньому сезоні провів 18 офіційних матчів. Команда здобула 3 перемоги, 6 разів зіграла унічию і програла 9 матчів.
Нагадаємо, на зимову перерву у чемпіонаті УПЛ "червоно-чорні" із дванадцятьма очками пішли на п’ятнадцятій позиції у турнірній таблиці. Верес перебуває у зоні прямого вильоту до Першої ліги ПФЛ.