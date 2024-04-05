"Я лучше него во всем": Девин Хэйни – о бое с Райаном Гарсией

В Бруклине 20 апреля состоится бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Дэвином Хэйни и американцем Райаном Гарсией. Хейни поделился ожиданиями от поединка.

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни поделился ожиданиями от поединка против Райана Гарсии. По словам 25-летнего американца, он лучше соперника во всем.

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Хэйни о бое против Гарсии

"Райан Гарсия – боец на 3 с плюсом, вы знаете. Он с большим именем. У него есть имя, но он не на моем уровне, он не на том элитном уровне, и я хочу показать это, что он не на этом уровне.

Я лучший боец во всем. Я и Райан не должны были бы быть на ринге. Если бы у него не было имени, мы бы не делили ринг вместе", – сказал Хэйни.

В предыдущем поединке в декабре 2023 года Хэйни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Девин еще ни разу не знал горечи поражений в 31 поединке на профи-ринге.

Райан Гарсия тоже провел свой последний бой в декабре прошлого года. 25-летний американец техническим нокаутом победил Оскара Дуарте. На счету Гарсии 24 победы в 25 боях и одно поражение.