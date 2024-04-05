Чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні поділився очікуваннями від поєдинку проти Раяна Гарсії. За словами 25-річного американця, він кращий за суперника у всьому.

Читайте також "Дитина, що плаче": батько Хейні приголомшив думкою про Ломаченка

Хейні про бій проти Гарсії

"Раян Гарсія – боєць на 3 з плюсом, ви знаєте. Він з великим іменем. У нього є ім’я, але він не на моєму рівні, він не на тому елітному рівні, і я хочу показати це, що він не на цьому рівні.

Я кращий боєць у всьому. Я і Раян не повинні були б бути на рингу. Якби у нього не було імені, ми б не ділили ринг разом", – сказав Хейні.

Важливо. У попередньому поєдинку в грудні 2023 року Хейні переміг Реджиса Прогрейса та став чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі. Девін ще жодного разу не знав гіркоти поразок у 31 поєдинку на профі-рингу.

Раян Гарсія теж провів свій останній бій у грудні минулого року. 25-річний американець технічним нокаутом переміг Оскара Дуарте. На рахунку Гарсії 24 перемоги у 25 боях та одна поразка.