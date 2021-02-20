Детройт 20 февраля провел выездной матч против Мемфиса в рамках регулярного чемпионата НБА. Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел невыразительный поединок за гостей.

Детройт сумел оставить за собой победу лишь во второй четверти – 18:26. Во всех других гости уходили с паркета побежденными – 35:17, 31:30 и 25:22 соответственно. В итоге – 109:95 победа Мемфиса.

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Очередное поражение Михайлюка

Хозяева нанесли 21-е поражение Детройту, за который выступает баскетболист Святослав Михайлюк. Украинец провел на площадке 14 минут 11 секунд, за это время он набрал 5 очков, сделал 3 подбора и одну передачу. Атакующий защитник также запомнился во встрече двумя потерями мяча и таким же количеством фолов. Михайлюк стал седьмым по результативности в поединке в составе своей команды.

Поражение не позволило клубу украинца выбраться из устоев таблицы Восточной конференции – последнее 15 место. Их соперник Мемфис идет 9-м в Западной конференции. Для них этот успех стал уже 13-м в сезоне НБА.

Следующий матч Детройт сыграет уже 22 февраля на выезде против Орландо.

Мемфис – Детройт видеообзор