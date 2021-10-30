Десна забила гол первым ударом по воротам Шахтера – Безбородько сбежал с центра поля: видео

Черниговской Десне удалось забить гол в ворота Шахтера, организовав быструю контратаку. Автором гола стал Денис Безбородько.

Десна забила гол в ворота Шахтера на 23-й минуте. До этого счет был 1:0 в пользу "горняков".

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Десне же удалось забить первым ударом по воротам соперника. Юрченко сумел перехватить мяч у собственных ворот и отдать мощный пас вперед на ход Безбородко. Нападающий в это время находился в центральном круге на своей половине поля. Рядом с ним были два защитника – Марлон и Бондарь. Но они проиграли в скорости форварду.

Вбежав в штрафную с двумя соперниками "на спине", Безбородко пробил низом в угол ворот мимо Трубина.

Видео гола Безбородько