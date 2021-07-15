Десна подписала бывшего защитника сборной Украины Селина

Черниговская Десна объявила о подписании соглашения с левым защитником Евгением Селиным. Соглашение рассчитано на год.

Селин стал вторым новичком Десны в это летнее межсезонье. За день до этого "северяне" подписали контракт с защитником Александром Сафроновым.

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Карьера Селина

Евгений Селин родился 9 мая 1988 года в городе Новоайдар. Является воспитанником Стали из Алчевска. Выступал за молодежную команду, сыграл за Сталь в Кубке Украины.

В марте 2007 года перешел в состав харьковского Металлиста. Но дебютировал за команду только через два года – в марте 2009 года.

Летом 2009 года перешел в аренду в полтавскую Ворсклу. Зимой 2010 года полтавчане выкупили его контракт. Всего провел в составе полтавской команды в Премьер-лиге 74 матча и забил шесть голов.

Именно как игрок Ворсклы Селин выступал за сборную Украины на Евро-2012. Всего за "сине-желтых" игрок провел 15 матчей.

3 января 2013 года подписал пятилетний контракт с киевским Динамо. Киевляне заплатили за левого защитника 2 миллиона евро.

Но отработать весь контракт с Динамо не удалось. 20 декабря 2016 года в качестве свободного агента официально стал игроком греческого клуба Астерас.

Далее в карьере Селина были выступления в чемпионате Венгрии – в составе МТК (27 матчей) и на Кипре за Анортосис (31 матч, 2 гола).

Трансферные потери Десны

Селин стал лишь вторым новичком Десны летом 2021 года. Зато команда недосчиталась уже как минимум пяти игроков. Среди них Максим Имереков, Андрей Мостовой, которые покинули клуб. В Ефима Конопли истек срок действия аренды, и он вернулся в Шахтер. Йоонас Тамм перебрался в полтавскую Ворсклу, а Павел Полегенько – в Ингулец.