Десна официально усилилась чемпионом мира: фото

Десна объявила о подписании контракта с защитником Александром Сафроновым, который находился в статусе свободного агента после ухода из Днепра-1.

Контракт с игроком подписан на 2 года.

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У Александра Сафронова возможность дебютировать за новый клуб будет 25 июля – Десна будет противостоять Черноморцу в первом туре УПЛ.

Что известно о Сафронове

В межсезонье из-за окончания контрактов команду покинули несколько игроков. Среди них Максим Имереков, Андрей Мостовой, а у Ефима Конопли завершился срок действия арендного соглашения. Также к полтавской Ворскле присоединился эстонский защитник Йоонас Тамм. Защитник Павел Полегенько перешел в Ингулец.

Александр на правах свободного агента перебрался в Чернигов из СК Днепр-1, которому принадлежал последние 3 года. Сам игрок является воспитанником Днепра, а в 2019 году стал чемпионом мира U-20 в составе молодежной сборной Украины.