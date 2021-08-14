Десна – Дніпро-1 2:1

Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 – Довбик, 78

Вилучення: Ді Франко, 59, Пихальонок, 75 (Дніпро-1)

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У першому таймі господарі поля відкрили рахунок у грі завдяки голу Безбородька. Нападник Десни засмутив дніпрян на 30 хвилині поєдинку.

До кінця тайму підопічні Олександра Рябоконя мали ще декілька непоганих моментів, але дніпрянам вдалося зберегти рахунок 1:0.

Після перерви гостей підвели відразу два футболісти Ді Франко та Пихальонок награли на вилучення.

Попри чисельну меншість Дніпро-1 зумів відігратися. Артем Довбик зрівняв рахунок на 78 хвилині. Та паритет тримався тільки 8 хвилин. Завійський вирвав для Десни перемогу, яка стала 4 поспіль у чемпіонаті.

Завдяки звитязі Десна очолила турнірну таблицю УПЛ.

Десна – Дніпро-1 відеоогляд