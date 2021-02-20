У неділю, 21 лютого, Десна зіграє проти Динамо. Переглянути матч можна буде на стадіоні, по телебаченні чи онлайн.

Попри те, що матч буде домашнім для Десни, гра відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Перенесли матч до столиці на прохання чернігівського клубу.

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На матчі дозволили присутність вболівальників. Квитки на гру коштують 15 та 30 гривень. З урахуванням усіх карантинних норм і безпечної дистанції, на матч буде продаватися 50% квитків від місткості арени.

Переглянути матч можна буде і по телебаченні. Гру покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

Дивитися онлайн матч Десна – Динамо можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).