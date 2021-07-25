Десна разгромила Черноморец благодаря роскошному дублю Калитвинцева: видео

Черниговская Десна 25 июля матчем против Черноморца стартовала в новом сезоне УПЛ. Команда Александра Рябоконя уверенно переиграла "моряков".

Десна – Черноморец 3:0

Голы: Калитвинцев, 51, 56, Завийский, 80

Удаление: Билошевский, 39 (Черноморец)

Черноморец впервые с сезона 2018/2019 сыграет в УПЛ. Поединок первого тура должен был состояться в Одессе, но из-за ужасного состояния газона матч был перенесен в Чернигов.

Активно начали встречу команды, но ни одна из них не могла зацепиться за мяч. В классную быструю атаку выбежали черниговские футболисты. Будковский отдал на Безбородько, но его выстрел на 11 метров не нашел партнера по команде.

Тотальное преимущество Десны

Сразу после углового еще один пожар был возле ворот "моряков". Активный Будковский пробил через себя – Кучерук потянул мяч из нижнего угла ворот.

Черноморец вообще ничего не мог создать возле ворот соперника. Команда Александра Рябоконя не снимала обороты, используя высокий прессинг.

На 39-й минуте экс-футболист Десны Билошевський оставил Черноморец в меньшинстве. Полузащитник хотел догнать опекуна, но не за пределами правил остановил соперника. Богдан задел пятку игрока черниговского клуба. Арбитр вытащил из кармана желтую карточку, которая стала для футболиста уже второй в первом тайме – удаление.

Игроки Десны создали классный момент после подачи с углового, но снова на месте был голкипер Кучерук. Свое преимущество на футбольном поле Десне не удалось превратить в гол. Команды ушли на отдых при "сухих" нулях на табло.

Лучшие моменты первого тайма: видео

"Супермен Калитвинцев"

После перерыва первый острый момент был у черниговских футболистов. Но Будковский не сумел сориентироваться перед воротами соперника и результативно завершить атаку.

На 51-й минуте Десна таки размочила нули на табло.мастерски в одно касание пробил прямо в девятку ворот Черноморца. Кучерук не имел шансов спасти свои владения – 1:0.

Видео первого гола Калитвинцева

Уже через пять минут подопечные Рябоконя удвоили преимущество. Опять роскошным голом отметился Калитвинцев. Безбородько выполнил передачу в центр перед штрафной. Владислав в одно касание мощно пробил в ближний угол – 2:0.

Дубль Калитвинцева: видео

Футболисты второй раз попытались забить ударом через себя. Но мяч после выстрела Безбородько полетел мимо ворот.

Молодой нападающий одесского клуба Ванат вышел один на один с голкипером. Но начал переваливаться, чтобы заработать пенальти. Однако главный арбитр встречи не повелся на картинное поведение форварда и показал ему еще и желтую карточку за симуляцию.

На 80-й минуте Картушов отдал верховую передачу с фланга. В районе 11 метров находился Завийский, который головой довел счет до разгромного 3:0.

Видео третьего гола в матче

В конце встречи Бугай воспользовался ошибкой Волошина и пробил в дальний угол ворот – на месте был Литовка.