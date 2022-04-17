Держитесь, братья, – фанаты из Молдовы сделали сине-желтый перфоменс в поддержку Украины

В рамках 24-го тура чемпионата Молдовы Зимбру – Шериф фанаты хозяев организовали перфоменс в поддержку Украины. Молдавские болельщики призвали украинский народ держаться, назвав украинцев братьями.

Невероятная поддержка от болельщиков

Ультрас Зимбру развернули огромный баннер на домашнем поединке против команды украинца Юрия Вернидуба. Молдавские болельщики назвали украинцев братьями.

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Фанаты сделали плакат на украинском языке, в котором была надпись, призывающая украинцев не опускать руки: "Держитесь, братья. Слава Украине!". В перфоменс добавили дымовые шашки в цветах украинского флага – синие и желтые.

Ранее баннеры в поддержку Украины разворачивали польские болельщики.

В домашнем поединке Зимбру расписала мировую с Шериф – 1:1. Напомним, что с первых дней войны Вернидуб покинул Шериф, вступив в ряды ВСУ, чтобы защищать родную Украину от врага из России.

Что известно о Зимбре