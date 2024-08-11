Двух девушек парализовало: Дерюгина жестко объяснила провал гимнасток в финале Олимпиады-2024

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина прокомментировала выступление своих подопечных на Олимпийских играх. Украинские спортсменки реально претендовали на один из комплектов наград.

Украинские гимнастки пробились в финал группового многоборья. После первого упражнения девушки занимали вторую строчку промежуточной таблицы. Однако нервное напряжение дало о себе знать.

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Сильный стресс помешал показать хороший результат

Во время выполнения упражнения с мячами и лентами украинки допустили досадные ошибки и выбыли из борьбы за медали. В итоге девушки завершили финал лишь на седьмом месте.

Тренер по художественной гимнастике Ирина Дерюгина не скрывала своего разочарования. Она жестко раскритиковала двух своих подопечных, которые подвели команду.

Ну, у двух просто паралич (Киры Ширикиной и Алины Мельник – 24 Канал). Их парализовало. Даже не реагировали. Не смогли. У одной паралич в 16 лет, у другой – в 18. Не удалось. Если бы все сделали, то были бы медали. Потому что реально сильная команда, все у них есть. Но к сожалению. Честно, две – Высочанская и Баева – на уровне прошли. И даже Перемета. А две вот стресонули. Очень жаль,

– сказала Дерюгина.

Напомним, что сборная Украины завершила выступление на Олимпийских играх в Париже с 12 медалями: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. В медальном зачете Украина заняла 22 место.