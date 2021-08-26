Деревянные медали в Токио: украинские паралимпийцы дважды финишировали четвертыми в плавании
Источник:24 канал
Во второй соревновательный день выступления наших паралимпийцев не являются такими щедрыми на награды. А вот четвертых мест хоть отбавляй.
Невезение второго дня
26 августа украинские паралимпийцы пока порадовали нас лишь одной наградой. "Серебро" в плавании на дистанции 200 метров завоевала безудержная Елизавета Мерешко. Спортсменам не удается принести Украине десятую паралимпийскую медаль в Токио.
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Украинские пловцы в миксованой эстафете 4х50 метров стали четвертыми среди восьми сборных. Участие в заплыве принимали две женщины и двое мужчин. Под "сине-желтым" флагом соревновались Денис Остапченко и Ярослав Семененко. Еще более титулованным было представительство Украины в женской части – бронзовый призер в Токио Анна Гонтарь и многократная паралимпийская чемпионка Елизавета Мерешко.
Наши олимпийцы по ходу эстафеты постепенно поднимали команду к лидерам. Перед последним этапом, на котором плыла Мерешко, Украина была третьей. Но какие-то десятые доли секунды отдалили нашу страну от третьего места. Елизавета на финише выронила "бронзу" из рук. Третьей стала эстафетная четверка из Бразилии. Между нашей командой и бронзовыми призерами отставание лишь в 0.07 секунды."Золото" Паралимпиады-2020 в миксованной эстафете завоевали пловцы из Китая, которые завершили дистанцию с новым мировым паралимпийским рекордом.
Результаты эстафеты
- Китай – 2:15.49
- Италия – 2:21.45
- Бразилия – 2:24.82
- Украина – 2:24.89
Еще одна деревянная медаль Украины
Алексей Вирченко представлял Украину в заплыве на 100 метров на спине в классе S13. Также честь страны защищал Кирилл Геращенко. Оба оказались вне пьедестала.
20-летний Вирченко с четвертым результатом преодолел квалификацию и прошел в финал. Однако Алексею не удалось получить свою вторую подряд паралимпийскую медаль в Токио. Украинец пропустил мимо себя Игара Боки из Беларуси, представителя Канады Николаса Гай Турбиде и пловца ПКР Алексея Сотникова.
В итоге – 4-я ступенька для Вирченко. 25 августа украинец уже получил свою первую медаль на японской земле. Спортсмен боролся за медали 100-метровки баттерфляем и занял второе место.
Другой украинский пловец Кирилл Геращенко завершил выступление на 6-й позиции.
Результаты заплыва
1. Игар Боки – Беларусь) - 56.36
2. Николас Гай Турбіде (Канада) – 59.70
3. Алексей Сотников (ПКР) – 59.86
4. Алексей Вирченко (Украина) – 1: 00.48
…
6. Кирилл Геращенко – 1: 02.13