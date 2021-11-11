Деревянченко возвращается на ринг после поражения в чемпионском бою: дата и соперник

Известный украинский боксер Сергей Деревянченко вернется на ринг в конце 2021 года. Украинец уже узнал своего следующего соперника.

Новый вызов украинского боксера

Украинские любители бокса смогут увидеть на профессиональном ринге Сергея Деревянченко. Следующий поединок боксер проведет 5 декабря 2021 года.

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Соперником 36-летнего украинского боксера станет Карлос Адамес, представляющий Доминиканскую Республику. Поединок состоится В Лос-Анджелесе на арене "Staples Center" в андеркарде боя Джервонта Дэвис – Исаак Круз.

Кто такой Карлос Адамес 27-летний доминиканский боксер, который провел 21 поединок в профессионалах, 20 из них завершал победой (16 – нокаутом) при всего одном поражении. Свое единственное фиаско потерпел 30 ноября 2019 года, когда уступил бразильцу Патрику Тейшейре по единогласному решению судей.

Украинец должен был вернуться на ринг значительно быстрее. Но мексиканец Хайме Мунгия переносил бой, а впоследствии и вообще отказался от поединка с Деревянченко.